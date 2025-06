Camping Paradis du 30 juin : ce soir Natasha St-Pier dans l’épisode inédit « Fiançailles au Paradis »

Publicité





Camping Paradis du 30 juin 2025 : histoire et interprètes de l'épisode de ce soir – Ce lundi soir, Laurent Ournac et son équipe du « Camping Paradis » vous donne rendez-vous sur TF1 pour le grand retour de la série.





A voir dès 21h10 sur TF1 mais aussi en streaming puis un peu plus tardivement et durant 7 jours en replay sur TF1+.







Camping Paradis du 30 juin 2025 : histoire de l’épisode « Fiançailles au Paradis »

Les vacanciers affluent au comptoir du Camping Paradis, et le destin réunit Lisa et Charlotte, deux amies inséparables à la fac qui ne s’étaient pas revues depuis 17 ans. Lorsqu’elles présentent leurs fils respectifs, Baptiste et Evan, les deux adolescents sympathisent instantanément. Charlotte, mère célibataire, est ravie de retrouver sa vieille amie. Lisa, quant à elle, est venue avec Julien, le père de Baptiste et l’amour de sa vie, qui prépare en secret avec l’aide de Tom une demande en mariage surprise. Mais lorsque Charlotte et Julien se croisent, c’est la panique : ils doivent cacher à Lisa qu’ils ont passé une nuit ensemble il y a quelques années…

Parallèlement, la cousine de Stéphanie, Armelle, a installé son salon de coiffure itinérant au camping. Elle y rencontre Antoine, le fondateur de « Compéti’tifs », une chaîne de salons low-cost… Or, c’est justement cette enseigne qui a causé la faillite du précédent salon d’Armelle. Leur histoire d’amour démarre donc sous de mauvais auspices…



De son côté, Christian Parizot voit débarquer un nouveau voisin qui lui ressemble trait pour trait, tant physiquement que par son caractère : Christophe Morizot…

Camping Paradis du 30 juin 2025, le casting

Avec : Laurent Ournac (Tom Delormes), Thierry Heckendorn (André), Patrick Guérineau (Xavier), Candiie (Audrey), Juliette Chêne (Stéphanie), Natasha St-Pier (Charlotte), Patrick Paroux (Parizot), Caroline Le Moing (Lisa), Thomas Séraphine (Julien), Julien Le Berre (Baptiste), Hugo Attard (Evan), Murielle Desaunay (Armelle), Raphaël Hidrot (Antoine), Pascal Germain (Morizot)

Extrait vidéo

Cet été le Camping Paradis est ouvert, tous les lundis à 21h10 sur TF1 ou en replay sur TF1+.