« N’oubliez pas les enfants » : quel enfant remportera la victoire ce 24 décembre 2023 ?

« N’oubliez pas les enfants » au programme TV du dimanche 24 décembre 2023 – La spéciale enfants de « N’oubliez pas les paroles » revient ce dimanche soir sur France 2. Passez le réveillon de Noël avec Nagui, ses zikos, le Père-Noël, et les enfants !





A suivre dès 21h10 sur France 2 ou en replay sur France.Tv.







« N’oubliez pas les enfants » du 24 décembre 2023, le programme

Après le succès des Masters 2023 qui ont vu le sacre de Margaux, N’oubliez pas les paroles fête le réveillon de Noël avec un nouveau numéro devenu incontournable de N’oubliez pas les enfants ! Pour l’occasion, Nagui reçoit 8 enfants âgés de 10 à 13 ans, passionnés de chanson française, qui vont s’affronter au cours d’un prime événementiel !

Les 8 mini-maestros du soir – Nina, Juliette, Lise, Swing, Louise, Léyan, Sacha et Titouan – vont jouer comme les « grands » maestros, au cours de 4 duels musicaux impressionnants.



Ils seront soumis aux mêmes règles que les émissions quotidiennes…, en finale, le gagnant de chaque duel va pouvoir jouer pour une échelle de cadeaux de leur propre liste de Noel !

Pour cette nouvelle édition, les enfants vont également donner un coup de main au Père Noël en jouant tous ensemble pour remporter jusqu’à 380 cadeaux au profit de l’opération Père Noël Vert du Secours Populaire.

Aux côtés de Nagui et des zikos, ils vont vous prouver qu’ils n’ont rien à envier aux grands maestros. Des tubes de la nouvelle génération en passant par les grands classiques de la chanson française, ils vont vous bluffer par l’étendue de leurs connaissances.

Motivés comme jamais, qui réussira à vous surprendre ? Et qui aura la meilleure mémoire et repartira les bras chargés de cadeaux ? Cette émission sera suivie d’un best of des précédentes éditions de N’oubliez pas les enfants, pour aller jusqu’à la messe de minuit.

Qui parmi ces graines de chanteurs aura la meilleure mémoire et repartira les bras chargés de cadeaux ? Pour le savoir, rendez-vous le samedi 24 décembre à 21h10 sur France 2 pour une soirée de Noël spéciale N'oubliez pas les enfants !