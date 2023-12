« Les 12 coups de Noël » : quels invités et quels maîtres de midi ce dimanche 24 décembre sur TF1 ?

Publicité





« Les 12 coups de Noël » du dimanche 24 décembre 2023 – En cette soirée de réveillon de Noël, Jean-Luc Reichmann vous donne rendez-vous sur TF1 pour « Les 12 coups de Noël ». Comme d’habitude, attendez-vous à vivre un Noël magique en compagnie de Jean-Luc Reichmann et de toute la famille des « 12 Coups de Midi » !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 ou en replay sur MYTF1 pour l’édition 2021 des « 12 coups de Noël ».







Publicité





Pour passer un Noël magique et inoubliable, quoi de mieux que de se réunir en famille devant les « 12 Coups de Noël » et partager des moments de joie, de jeu, de partage, de spectacle et de surprises.

« Les 12 coups de Noël » 2023 : quels invités et quels maîtres de midi ce soir ?

Camille Lellouche, Jeff Panacloc, Pascal Obispo, Donovan, Philippe Lacheau… Sans oublier le Père Noël ! Ils seront tous dans « Les 12 Coups de Noël », la soirée la plus incontournable et féerique de la saison. Le 24 décembre, Jean-Luc Reichmann emmène les téléspectateurs en voyage dans l’esprit festif des fêtes de fin d’année avec toute la famille des 12 Coups de Midi.



Publicité





Une soirée prestigieuse qui opposera deux capitaines d’équipe de renom, Camille Lellouche et Jeff Panacloc, entourés des Maîtres de midi emblématiques Bruno, Xavier, Paul, Céline, Bruno de Lille, et l’actuel Maître de midi, Emilien.

Leur objectif ? Faire gagner aux téléspectateurs un maximum de cadeaux pour Noël dont 3 chèques de 24 000 euros, mais aussi remporter le chèque le plus gros au profit des Restos du Cœur et de son représentant Philippe Lacheau.

Un casting d’exception auquel s’ajoute Pascal Obispo, le magicien Donovan, le Père Noël lui-même et la troupe envoûtante de Dirty Dancing, pour transformer le réveillon de Noël en un spectacle inoubliable pour les petits et les grands !

Les 12 Coups de Noël, ce dimanche 24 décembre à 21h10 sur TF1, une célébration enjouée où la compétition se marie harmonieusement à la générosité.