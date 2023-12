Star Academy du 10 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du dimanche 10 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de samedi pour des élèves.





Les académiciens se rendent au studio 217 pour les répétitions du prime. Ils rencontres les stars présentes pour le prime et place aux répéts.







Publicité





Coach Joe vient comme chaque semaine parler avec les nommés pour les rebooster. Les nominés lui promettent de tout donner !

Nikos Aliagas et les profs de la Star Ac répètent en secret leur tableau surprise sur « New York, New York ».



Publicité





Place ensuite au prime ! A l’issue de cette soirée, c’est Margot qui a été éliminée par les élèves. Candice a été une nouvelle fois sauvée par le public et les académiciens ont tous voté pour sauver Axel.

De retour au château, les élèves mangent. Candice est hyper heureuse d’avoir été sauvée par le public et les autres élèves la félicitent pour sa presta.

Axel va chercher le mot écrit par Margot pour eux en cas de départ. Ils sont émus quand Axel lit ce qu’elle a écrit pour eux ! Axel trouve que le départ de Margot a créé un vide.

Julien se confie à Candice, il se remet en question et n’arrive pas à être fier de lui.

Djébril et Clara sont sous le choc, ils pensaient que le public sauverait Margot. Et ils réalisent que personne ne veut être nommé face à Candice !

Place à un extrait du debrief de dimanche avec Cécile. Elle les félicite pour le tableau comédies musicales. Elle a noté un nouveau timbre de voix d’Axel. Mais elle note qu’après avoir démarré la choré de Malika, ils n’étaient plus ensemble.

VIDÉO Star Academy, le replay de la quotidienne du 10 décembre

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.