Star Academy du 14 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du du jeudi 14 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour des académiciens. Les académiciens se mettent sur le 31 et se rendent à l’Elysée pour l’arbre de Noël des enfants !





Les élèves sont très contents mais un peu stressés. Ils sont impressionnés en rentrant dans la résidence du Président de la République. Lucie est présente et elle briefe les académiciens sur leurs prestations.







Brigitte Macon, la première dame, vient accueillir et saluer les élèves. Elle leur demande les titres des chansons prévues et prend le temps de leur parler. Elle avait vu leur réaction la veille suite à leur invitation, elle leur explique qu’avec le président ils voulaient vraiment les avoir. Brigitte les remercie et propose de visiter son bureau !

Les élèves passent un bon moment avec les enfants avant de chanter. Le président Emmanuel Macron les rejoint ensuite sur scène ! Le président leur serre la main et les félicite ! Dans le bus du retour, les académiciens sont très contents et ont du mal à réaliser.



De retour au château, Julien appelle son frère, qui lui dit de profiter et d’aller au bout des choses. Marlène et Lucie sont au château pour répéter le prime et ils ont peu de temps cette semaine puisque le prime aura lieu vendredi !

Surprise, les élèves vont aussi chanter « A nos actes manqués » sur le prime. Les répétitrices les félicitent pour leur grosse journée avant de repartir. Les élèves découvrent ensuite le tableau des évaluations. Cette semaine, les commentaires sont globalement positifs !

Héléna retrouve Michaël dans son bureau, elle est choquée d’être immunisée et elle ne s’y attendait pas. Il lui dit qu’il faut qu’elle réalise qu’elle a une voix exceptionnelle.

Lénie va à son tour voir le directeur, elle est super contente elle pensait que Clara serait immunisée. Cette immunité lui donne confiance en elle !

Place à l’ouverture du calendrier de l’avent. Ils découvrent des cds avec un rébus à résoudre pour découvrir une surprise ! Ça les mène au théâtre où des exemplaires de leur album les attendent ! Ils écoutent pour la première fois les chansons qu’ils ont enregistré au château.

Héléna appelle son petit-ami et lui raconte sa rencontre avec Emmanuel Macron. Elle lui demande s’il a écouté l’album, elle sent qu’il n’est pas emballé. Héléna en parle ensuite avec Pierre. Et tout le monde va se coucher !

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne.