Star Academy du 2 décembre : le 5ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 2 décembre 2023, le prime 5 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce vendredi soir sur TF1 pour le cinquième prime de la Star Academy 2023. Après l'élimination de Marie-Maud samedi dernier, ce soir un quatrième académicien sera éliminé et quittera définitivement l'aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1







Star Academy du 2 décembre 2023, le programme du prime 5

Ce soir, c’est le cinquième prime de la Star Academy. Un prime spécial orchestre symphonique, dirigé par Matthieu Gonet, qui accompagnera nos académiciens tout au long de la soirée ! Ils seront épaulés par Mika, Slimane, Chimène Badi, Charlotte Cardin, et Nej.

Les nominés – Candice, Djébril et Victorien – défendront leur place avec chacun une chanson. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée et les élèves voteront ensuite pour départager les deux derniers.



La liste des chansons de ce prime

– Chimène Badi chantera « Entre nous » avec Clara

– Charlotte Cardin chantera « Anyone who loves me » avec Héléna

– Slimane interprètera « Viens on s’aime » avec Julien

– Nej chantera « Paro » avec Lénie

– Mika fera un medley avec Lénie, Axel et Pierre

– Pierre reprendra « L’hymne à l’amour » d’Edith Piaf.

– Margot aura un tableau chant / danse sur « Bloody Mary » de Lady Gaga

– Julien et Axel feront un duo sur « Le temps des cathédrales » de Notre Dame de Paris

– Lénie et Héléna chanteront en duo « Fireworks » de Katy Perry

– Tous les académiciens feront une collégiale sur « I’m still standing » de Elton John

– Victorien chantera « 10 ans de nous » de Ben Mazué

– Djébril enchaine reprendra « Another Love » de Tom Odell

– Candice interprétera « J’envoie valser » d’Olivia Ruiz

VIDÉO Star Academy du 2 décembre, la bande-annonce

