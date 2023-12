Un si grand soleil spoilers : Yann va trop loin, Elisabeth doute, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 4 au 8 décembre 2023)

Publicité





Un si grand soleil spoilers, les résumés et la bande-annonce du 4 au 8 décembre 2023 – On est samedi et le week-end ne fait que commencer, alors si vous avez déjà hâte d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Alors c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile un aperçu avec les résumés de la semaine à venir.





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut vous dire que Yann va totalement perdre le contrôle et continuer de sombrer… Il focalise sur son désir de se venger de Pierre et devient fou. Il suit Pierre et est sur le point de le tuer en lui roulant dessus alors qu’il traverse ! De son côté, Pierre est heureux avec Emma. Ils profitent à fond mais Yann n’est jamais bien loin. Il frappe Pierre sous les yeux d’Emma ! Conseillé par Florent, Pierre porte plainte contre Yann. Becker est contraint de le mettre à pied.

De son côté, Elisabeth voit la fille d’Alain s’incruster. Elle n’a plus d’appart et compte bien rester chez eux… Sauf qu’elle provoque Elisabeth et se montre désagréable. Elisabeth est au bord de l’implosion et elle se méfie plus que jamais de Flore. Pendant ce temps là, Alain profite de son petit-fils.



Quant à Marc, il va devoir s’adapter à Léonor et faire des compromis pour que leur nouvelle vie à trois se passe bien. Enric espère secrètement que ça ne marche pas…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 4 au 8 décembre 2023

Lundi 4 décembre 2023, épisode 1288 : Yann tente de lutter contre ses démons. Pendant ce temps, Elisabeth s’improvise hôte et sa flexibilité est mise à rude épreuve.

Mardi 5 décembre 2023, épisode 1289 : Léonor essaie de s’adapter à sa nouvelle vie, mais ses efforts ne sont pas vraiment récompensés. Yann, pendant ce temps, apprend une nouvelle qui pourrait le faire basculer…

Mercredi 6 décembre 2023, épisode 1290 : Johanna cherche à aider Yann, mais celui-ci semble perdre pied. Pourrait-il aller trop loin ? De son côté, Elisabeth commence à se sentir envahie, et l’ambiance au sein de son couple se tend…

Jeudi 7 décembre 2023, épisode 1291 : Alors que Léonor décide de ne pas se laisser faire, Marc réalise que ses habitudes doivent changer. Pendant ce temps, Yann fait face aux conséquences de ses actes, mais continue de s’enfermer dans sa colère…

Vendredi 8 décembre 2023, épisode 1292 : Yann est en mauvaise posture, et Johanna commence à perdre espoir. Pourra-t-elle lui ouvrir les yeux ? De son côté, Elisabeth laisse exploser sa colère, et c’est à Alain de recoller les morceaux…

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et rendez-vous sur france.tv pour voir ou revoir les épisodes.