Star Academy du 9 décembre : le 6ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Star Academy du 9 décembre 2023, le prime 6 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le sixième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Victorien samedi dernier, ce soir un cinquième académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 9 décembre 2023, le programme du prime 6

Ce soir, c’est le sixième prime de la Star Academy. Un prime spécial comédies musicales pour élèves encore en compétition ! Ils seront épaulés par Calogero, Sofiane Pamart, Marina Kaye, Loreen, Natasha St-Pier et Véronie Sanson.

Les nominés – Axel, Candice et Margot – défendront leur place avec chacun une chanson. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée et les élèves voteront ensuite pour départager les deux derniers.



La liste des chansons de ce prime

– Medley Calogero – élèves à définir

– Sofiane Pamart et Clara « Gimme Love » de Sia (version remix de Sofiane Pamart)

– Marina Kaye et Djebril « Only the Very Best »

– Loreen et Héléna « Tattoo »

– Natasha St-Pier et Julien « Mourir Demain »

– Véronie Sanson et Pierre « Besoin de personne »

– Héléna, Lénie et Djebril auront un tableau sur « L’assasymphonie » de Mozart L’Opéra Rock

– Julien sera en solo sur « Never Enough » de The Greatest Showman

– Candice « Love On the Brain » de Rihanna

– Margot « Comme des enfants » de Coeur de Pirate

– Axel « Le Blues du businessman » de Starmania

VIDÉO Star Academy du 9 décembre, la bande-annonce

