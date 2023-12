Star Academy : l’élimination de Clara fait polémique, les profs mécontents (VIDÉO)

Publicité





C’est Clara qui a été éliminée de la Star Academy 2023 à l’issue du prime d’hier soir, à la surprise générale. La jeune femme, qui avait pourtant réalisé une prestation parfaite sur un titre de Lady Gaga, n’a pas su séduire les téléspectateurs.





En effet, sur ce prime spécial tournée, exceptionnellement seul le public votait et a décidé de l’élève à éliminer aux portes de la tournée.







Élèves et professeurs ont été choqués en entendant Nikos Aliagas annoncer l’élimination de Clara. Michaël Goldman, le directeur, ainsi que les professeurs, étaient déçus et mécontents de ce choix des téléspectateurs.

En effet, Michaël Goldman a décerné son coup de coeur de la soirée et il s’agissait de Clara !



« J’ai l’impression d’être plus sonné que Clara elle-même » a déclaré le directeur à chaud. « C’est difficile pour tout le corps professionnel mais c’est une élève remarquable et adorable. C’était un plaisir pour tout le monde de travailler avec toi et tu avais vraiment ta place sur cette tournée »

« C’est très déchirant pour nous ce soir de voir partir Clara aux portes de la tournée, on est tous très affectés » a ensuite déclaré Adeline, la prof de chant.

De son côté, Clara a eu une réaction très fair-play : « Je pense qu’on arrive à un stade de l’aventure où on mérite tous. (…) On arrive à un stade où il faut choisir et ce soir c’est moi qui sort et c’est pas grave. (…) C’est que le début de quelque chose de magnifique donc vous inquiétez pas, ça va, la vie est belle »

Quant aux élèves, certains ont affirmé regretter de ne pas avoir immunisé Clara.

VIDÉO la prestation de Clara sur « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga

VIDÉO la prestation de Clara sur « Always Remember Us This Way » de Lady Gaga