13h15 le samedi du 16 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 16 décembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse. Aujourd’hui, il a pour thème « L’Afrique d’Alexis ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





13h15 le samedi du 16 décembre 2023 : Un boucher à la campagne

Après avoir exploré l’Afrique pendant son enfance, Alexis Fourneau a décidé de transformer sa passion en métier en devenant guide au Botswana. Son parcours commence lors de voyages en famille, où, dès l’âge de 5 ans, il découvre la faune sauvage africaine aux côtés de ses parents, son père étant photographe naturaliste et sa mère fervente amoureuse de l’Afrique.

Malgré son retour en France pour ses études en paysagisme, l’Afrique lui manque profondément. À l’âge de 22 ans, il prend une décision audacieuse en abandonnant tout pour suivre sa passion et devenir guide professionnel. Retrouvé par les équipes de « 13h15 le samedi » au Botswana, Alexis partage maintenant son enthousiasme avec les touristes.



Publicité





Ayant parcouru divers pays africains tels que l’Afrique du Sud, la Namibie, la Tanzanie, le Mozambique et le Kenya, c’est au Botswana qu’il a choisi de s’établir. À l’âge de 33 ans, il est le seul Français titulaire du diplôme de guide délivré par l’État du Botswana. Ce pays abrite plus de 130 000 éléphants, représentant près de la moitié de la population d’éléphants en Afrique, grâce à des programmes de protection faisant du Botswana la nation avec la plus grande population d’éléphants au monde.

Alexis est devenu un expert des secrets de la brousse et de la faune, capable de traquer les animaux et connaissant leurs histoires, y compris celle du Roi Lion local, Sekoti. Il partage maintenant sa passion avec les touristes en les emmenant découvrir le parc national de Chobe, un site historique du Botswana couvrant une superficie de 10 000 kilomètres carrés.

Retrouvez aussi « 13h15 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.