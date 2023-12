Un si grand soleil du 5 décembre : Yann dérape... (résumé et vidéo épisode 1289 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 5 décembre 2023, spoiler résumé de l'épisode 1289 en avance – Qu'est-ce qui vous attend demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton quotidien "Un si grand soleil" ? Si vous avez déjà hâte d'en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l'épisode du mardi 5 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Yann fait un footing jusqu’à l’épuisement… Il finit par retrouver Johanna, qui remarque qu’il s’est levé super tôt. Il dit qu’il est allé courir, ça lui a fait du bien. Elle lui demande si ça va, il lui dit que oui et part prendre sa douche…

Pendant ce temps là, Léonore rappelle à Louis que le linge sale va dans la machine, pas devant… Louis finit par remettre des vêtements sales et Léonore reproche à Marc de ne rien dire. Il trouve que c’est son problème mais finit par lui dire qu’elle a raison. Ils exigent que Louis fasse une machine.



Léonore propose à Marc et Louis une soirée à Sète pour manger des huitres, Louis est emballé et propose d’aller voir une pièce de théâtre qui passe à Sète.

A l’hôpital, Laurine parle à Evan. Il a annulé une opération de Laurine, elle l’envoie balader. Il lui explique qu’elle n’est qu’interne en formation et qu’ils vont d’abord essayé un traitement kiné. Laurine reproche à Pierre de l’avoir court-circuitée. Elle annonce qu’elle ne va pas se laisser faire !

Laurine va se plaindre à Janet, qui lui dit que l’avis d’un kiné doit être pris en compte. Laurine dit que Pierre a monté la tête au Dr Cresson… Janet la remet à sa place. Laurine parle du passé de Pierre. Janet lui dit qu’elle est libre d’aller travailler ailleurs !

Léonore explique à Bernier qu’elle n’a pas réussi à avoir les places pour la pièce de théâtre à Sète. Bernier a une amie qui travaille là-bas, il peut surement lui avoir des places. Léonore est ravie ! A Midi Libre, le rédac chef de Marc lui demande ce qu’il fait ce soir. Marc ne veut rien savoir, il a une soirée théâtre en famille ! Mais il lui assure que c’est du lourd : l’interview de Valentin Portes, le capitaine de l’équipe de France de handball ! Marc est dégoûté, d’autant qu’à la clé il y a une acréditation pour couvrir les JO ! Marc dit qu’il est dispo !

Bernier a les places pour Léonore, qui est trop contente. Elle le remercie quand Marc l’appelle. Il lui dit qu’il ne va pas pouvoir venir au théâtre… Elle est déçue mais il n’a pas le choix.

Au commissariat, Yann croise Florent et s’en prend à lui. Il lui dit que son travail consiste à faire sortir des assassins. Florent lui dit de se mettre à sa place et lui assure qu’il a payé sa dette envers la société. Il a le droit de refaire sa vie ! Yann lui rappelle qu’il a tué sa femme et qu’il a pris la fuite. Florent lui parle de son travail à l’hôpital… Yann lui demande s’il s’est installé à Montpellier, il hurle sur Florent. Becker intervient et prend Yann dans son bureau. Il lui demande ce qui se passe. Yann dit être fatigué. Il finit par lui dire que Florent est l’avocat du chauffard qui a tué sa femme. Becker tombe de haut, il ne savait pas et il est désolé. Becker comprend que ce soit dur mais il ne peut pas le laisser se comporter comme ça. Il le met off pendant 24h et lui dit de faire le vide, et s’il a besoin de parler il est là.

Léonore confie à Carine qu’il faut reprendre ses marques pour la vie de famille. Léonore reçoit un sms de Louis qui le plante aussi… Elle râle et propose à Carine de venir, mais elle n’est pas emballée.

Marc retrouve le capitaine de l’équipe de hand pour l’interview. Il est ravi. Mais quand il rentre chez lui, le frigo est vide. Il mange un plat surgelé quand Léonore rentre. Il lui avoue pourquoi il ne pouvait pas refuser de travailler. Il promet de se rattraper.

Johanna appelle Yann, il est tard et elle lui demande s’il est à la maison. Il dit être au commissariat, mais Johanna a su par Hugo que le commissaire a exigé qu’il prenne un jour de congé. Elle lui demande ce qu’il fait, Yann ne répond pas. Elle lui dit qu’elle est là pour lui, il peut tout lui dire. Il lui dit qu’il sait et qu’il sera à la maison dans 20min. Johanna lui dit qu’elle l’aime, il raccroche. Yann observe Pierre… Et quand il va pour traverser sur un passage piéton, Yann lui fonce dessus !

VIDÉO Un si grand soleil du 5 décembre extrait, Yann veut tuer Pierre

Si cet extrait vidéo ne se charge pas, rendez-vous sur france.tv ici.v