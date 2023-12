Un si grand soleil spoiler : Yann sanctionné, Pierre menacé de mort (vidéo épisode du 8 décembre)

Publicité





Un si grand soleil spoiler épisode du 8 décembre 2023 – Les choses vont mal tourner à la fois pour Yann et pour Pierre dans votre série quotidienne de TF1 « Un si grand soleil ». Dans quelques jours, Yann va être sanctionné suite à la plainte de Pierre.

Le procureur Bernier reçoit Yann et lui inflige une amende et une interdiction d’approcher Pierre. Il doit également avoir un suivi psychologique.











Publicité





Et de son côté, Pierre passe un bon moment avec Emma quand il reçoit une menace de mort par sms : « Assassin tire-toi de Montpellier ou je te ferai la peau… ». Evidemment, l’expéditeur est anonyme et on imagine mal que ce soit Yann…

Qui d’autre que Yann en veut à Pierre ?

A LIRE AUSSI : Un si grand soleil spoilers : un départ, les résumés jusqu’au 22 décembre 2023

Un si grand soleil spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1292 du 8 décembre 2023

vidéo à venir



Publicité





Pour ne rien louper des infos et replay de Un si grand soleil, rejoignez la page fans sur Facebook ici