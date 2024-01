13h15 le dimanche du 14 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 14 janvier 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec la série en quatre épisodes « L’école du feu ».





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 13h15 le dimanche » du 14 janvier 2024 : « L’école du feu »

Les équipes de « 13h15 le dimanche » vous plongent au cœur de l’univers des pompiers de Paris, une élite parmi les soldats du feu, constamment en opération 24 heures sur 24, 365 jours par an, affrontant le danger, les accidents, le feu et la mort. Leur devise catégorique : « Sauver ou périr ».

Depuis son enfance, Inès, âgée de 23 ans, a baigné dans l’ambiance de la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris, où son frère Raphaël et d’autres membres de sa famille sont engagés. Elle nourrit le rêve d’en faire partie, bien que la perspective semble audacieuse, étant donné que très peu de femmes ont intégré cette unité d’élite, représentant seulement 5% des effectifs. Malgré cela, la Brigade s’ouvre progressivement, incitant Inès à relever le défi : si d’autres femmes ont réussi, pourquoi pas elle ?



Les équipes de « 13h15 le samedi » ont suivi Inès tout au long des quatre mois de sa formation dans le Val-de-Marne, une formation militaire réputée pour sa difficulté, où un candidat sur quatre ne parvient pas à la terminer. Inès se confronte aux flammes et aux fumées toxiques, doit apprendre à maîtriser ses peurs lors des interventions les plus risquées, et perfectionner chaque geste face aux victimes.

Cette quête extrême pour intégrer la Brigade de sapeurs-pompiers de Paris a incité Inès à abandonner tout pour réaliser son rêve. Malgré l’incertitude de sa réussite, elle doit se surpasser tant physiquement que psychologiquement, tout en s’adaptant à la rigueur militaire. La première épreuve la met au défi de gravir les 30 mètres de la célèbre grande échelle.

Rapidement, Inès expérimente son baptême du feu, affrontant les flammes, la fumée et des températures atteignant jusqu’à 1 000 degrés. La formation se poursuit, englobant l’apprentissage de la technique du massage cardiaque sur un mannequin, mais Inès est rapidement confrontée à la réalité du terrain, faisant face à de véritables victimes.

