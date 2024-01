Ici tout commence spoilers : Gaëtan dérape, des manipulations, les résumés jusqu’au 2 février 2024

Publicité





Ici tout commence spoilers et résumés en avance jusqu’au 2 février 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend début février dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment. Stars-Actu.fr vous propose d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine du lundi 29 janvier au vendredi 2 février 2024.





Et on peut déjà vous dire que la cheffe Cardone va être prête à tout et ne va pas hésiter encore une fois à des manipulations douteuses, qui vont avoir de lourdes conséquences à l’institut.







De son côté, Mehdi brille et reprend confiance en lui. Il décroche un nouveau statut à l’institut Auguste Armand !

Pour Gaëtan, rien ne va plus ! Il enchaine les mauvais choix et se retrouve à mentir à Salomé…



Bérénice continue sa descente aux enfers tandis que Laetitia rencontre Maïa, la femme de Stanislas.

Lundi 29 janvier 2024 (épisode 849) : Cardone est prête à tout pour ses Journées de la pâtisserie. Jasmine fait un choix décisif. En cuisine, Mehdi reprend confiance et se révèle.

Mardi 30 janvier 2024 (épisode 850) : Les manipulations de Cardone ont de lourdes conséquences… Mehdi décroche un nouveau statut. Pour Gaëtan, les mauvais choix s’enchaînent.

Mercredi 31 janvier 2024 (épisode 851) : Pour Cardone, l’heure des révélations a sonné. A L’institut, les opposés semblent s’attirer… Au Double A, Stanislas surprend Laetitia, non pour lui déplaire.

Jeudi 1er février 2024 (épisode 852) : C’est l’heure de l’évaluation pour Bérénice et sa brigade. Les entrevues de Maïa et Laetitia prennent une tournure inattendue. Au Double A, Billie est la reine des crêpes !

Vendredi 2 février 2024 (épisode 853) : La descente aux enfers de Bérénice continue, bien au-delà des fourneaux. Au Double A, Billie est déchirée entre valeurs morales et opportunités de carrière. Le mensonge de Gaëtan risque de ne pas tenir bien longtemps…

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 15 au 19 janvier 2024 en cliquant ICI

du 22 au 26 janvier 2024 en cliquant ICI

