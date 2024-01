Publicité





20h30 le dimanche du 14 janvier 2024 : les invités de Laurent Delahousse





« 20h30 le dimanche » du 14 janvier 2024 : les invités

> Face à l’écran : Laetitia Casta

Dès l’âge de 15 ans, Laetitia Casta entame une carrière de mannequin et attire rapidement l’attention des plus grands designers, défilant pour la première fois sous les créations de Jean Paul Gaultier. Évoluant ensuite en tant que muse d’Yves Saint-Laurent, elle se lance dans le monde du cinéma avec son premier rôle en 1999 dans Astérix et Obélix contre César, où elle incarne Falbala. Par la suite, elle enchaîne les succès avec des films tels que La Jeune Fille et les Loups, Gainsbourg, Sous les jupes des filles, et L’Homme fidèle.

Ayant prêté son visage pour représenter le buste de Marianne en 2000, Laetitia Casta est actuellement à l’affiche d’un nouveau film intitulé Le bonheur est pour demain, réalisé par Brigitte Sy. Parallèlement, elle s’illustre également sur les planches de théâtre dans la pièce Une journée particulière, partageant la scène avec Roschdy Zem.



> Rencontre avec Pauline Déroulède

Le 27 octobre 2018, à l’âge de 28 ans, cette jeune femme subit un accident tragique lorsqu’elle est heurtée par un automobiliste, entraînant l’amputation de sa jambe gauche. Malgré cette épreuve douloureuse, elle réagit avec une résilience remarquable et choisit de se lancer dans le monde du sport de haut niveau. En tant que triple championne de France de tennis fauteuil, elle s’apprête à représenter son pays aux Jeux Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront du 28 août au 8 septembre 2024.

