20h30 le dimanche du 7 janvier 2024 : le sommaire du magazine de Laurent Delahousse

20h30 le dimanche du 7 janvier 2024 : les invités de Laurent Delahousse – Ce soir et comme tous les dimanches, c’est un nouveau numéro inédit de « 20h30 le dimanche » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse. Pour ce premier numéro de l’année, le thème est « Yazid Ichemrahen, l’étoile des pâtissiers ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







« 20h30 le dimanche » du 7 janvier 2024 : Yazid Ichemrahen, l’étoile des pâtissiers

Cette semaine, plongez-vous dans une belle réussite avec l’équipe de « 20h30 en fêtes », qui vous présente l’histoire inspirante d’un homme qui a commencé de rien et a conquis le monde grâce à son talent quasi naturel pour la pâtisserie.

Champion du monde de pâtisserie à l’âge de 22 ans, Yazid Ichemrahen a vécu une enfance mouvementée, baladé entre foyers et familles d’accueil. À l’âge de 14 ans, il découvre l’art de la pâtisserie et devient champion du monde des desserts glacés en 2014, tout juste à 22 ans.



Aujourd’hui, il étend son empire avec l’ouverture de boutiques aux quatre coins du globe, que ce soit en Suisse, en Grèce, au Qatar, etc. Avec plus d’un million d’abonnés sur les réseaux sociaux, son parcours exceptionnel a même été adapté au cinéma dans le film « A la belle étoile », co-produit par Jamel Debbouze. Il partage son parcours, les obstacles rencontrés, et la résilience nécessaire pour atteindre de tels sommets.

Retrouvez aussi « 20h30 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV