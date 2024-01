Enquête Exclusive du 7 janvier : sommaire du numéro ce soir sur M6

Publicité





Enquête Exclusive du 7 janvier 2024, le sommaire Ce soir et comme tous les dimanches en deuxième partie de soirée, Bernard de la Villardière vous donne rendez-vous dès 23h25 sur M6 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête exclusive ». Cette semaine, il a pour thème « Jamaïque, la perle des Caraïbes aux mains des gangs ».













Enquête Exclusive du 7 janvier 2024 : votre émission en résumé

La Jamaïque, souvent qualifiée de « Perle des Caraïbes », attire chaque année des millions de visiteurs, mais l’île est actuellement confrontée à une montée alarmante de l’insécurité, fracturant sa réalité. D’un côté, des zones touristiques luxueuses offrant des expériences cinq étoiles, de l’autre, une violence croissante des gangs avec l’un des taux de criminalité les plus élevés au monde.

Au cœur de la capitale, Kingston, les bandes rivales prennent le contrôle et deviennent incontrôlables, tandis que les forces de l’ordre, dépassées et corrompues, luttent pour maintenir l’ordre. Pour pallier cette lacune, les sociétés privées de sécurité ont proliféré, maintenant dotées d’effectifs supérieurs à ceux de la police. À quelques kilomètres des ghettos gangrénés, derrière des murs sécurisés, des hôtels de luxe offrent des services exclusifs, créant une réalité d’opulence déconnectée.



Parmi les nouveaux « attractions » de la Jamaïque, les drogues légales comme le cannabis, alimentent une industrie florissante dans des usines high-tech. De plus, la psilocybine, un hallucinogène issu d’un champignon, interdit dans la plupart des pays, devient une substance en vogue. On affirme ici qu’elle peut traiter la dépression et certaines dépendances. Des fermes de ce champignon émergent partout en Jamaïque, attirant des clients nord-américains prêts à dépenser 9 000 euros par semaine pour des séjours thérapeutiques.

Entre palais privés, expériences sous champignons hallucinogènes, et les conflits armés entre gangs, c’est une enquête fascinante sur l’île la plus intrigante des Caraïbes.

« Enquête exclusive », c’est ce soir dès 23h10 sur M6.