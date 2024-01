« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : votre téléfilm ce 22 janvier sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce lundi 22 janvier 2024 – Ce lundi après-midi et pour bien commencer la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Chirurgie mortelle : l’histoire vraie de Martin MacNeill » : l’histoire, le casting

Ce film est inspiré de la véritable histoire Martin MacNeill et de sa famille. Installé dans l’Utah avec son épouse et leurs cinq enfants, dont quatre filles adoptées, Martin Mac Neill était un notable réputé de la ville, médecin reconnu et respecté. En 2007, son épouse Michele MacNeill meurt brutalement dans des circonstances floues, suite à un lifting. Très rapidement, MacNeill installe dans la maison familiale une femme nommée Gypsy, qu’il présente comme une nounou. Il faudra des années à Alexis MacNeill, sa fille, pour prouver l’immense réseau de mensonges sur lequel son père avait construit toute sa vie et réussir à le faire condamner pour le meurtre de son épouse.

Avec : Tom Everett Scott (Martin MacNeill), Anwen O’Driscoll (Alexis), Nicola Correia-Damude (Gypsy), Charisma Carpenter (Michele MacNeill)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Un mari suspect : L’affaire Beresford-Redman ».

« Un mari suspect : L’affaire Beresford-Redman » : l’histoire et le casting

Bruce Beresford-Redman devient le suspect principal dans l’enquête concernant le meurtre de sa femme à Cancun, au Mexique. Monica et Bruce étaient partis passer quelques jours dans la station balnéaire de Cancun avec leurs deux enfants pour tenter de donner une seconde chance à leur couple. Monica avait découvert trois mois plus tôt que son mari la trompait, mais elle avait néanmoins accepté de lui pardonner son infidélité. Lorsque le corps de Monica est retrouvé dans une bouche d’égout, les soupçons se portent bientôt sur Bruce…

Avec : Leonor Varela (Monica), Colin Egglesfield (Bruce), Brianne Davis (Hillary), Mo Gallini (Le détective Salazar), Jorge-Luis Pallo (Le détective Ruiz), James Black (Dorian)