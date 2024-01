Clémentine Célarié au bord des larmes, elle se confie sur son cancer dans Sept à Huit (VIDÉO)

Publicité





Clémentine Célarié, qui se bat contre un cancer du colon depuis déjà 4 ans, s’est confiée ce soir dans l’émission de TF1 « Sept à Huit ». Une interview bouleversante, remplie d’émotion !





Libre, sans fard et cash, comme on l’a toujours connue, Clémentine Célarié se confie.







Clémentine Célarié dans Sept à Huit, elle se confie sur son cancer

Dans le Portrait de la Semaine d’Audrey Crespo-Mara, l’actrice raconte son cancer, son combat intime. Toujours animée d’un même besoin, d’aider les mentalités à évoluer.

« Je suis toute seule, je suis dans mon lit. (…) Pour moi le combat, c’était pendant la chimio. J’ai envie de ne pas sortir du tout. Je n’ai pas du tout envie d’aller dans le monde, j’ai envie de créer un monde. Je pense que c’est relié à l’enfance qui est toujours en moi. » a-t-elle confié au sujet de son combat contre le cancer.



Très émue, Clémentine Célarié est au bord des larmes face à Audrey Crespo-Mara : « Je ne pleure pas. Je suis émue parce que je me rends compte qu’en fait c’est la force qu’on a de l’amour qu’on a reçu petit qui fait qu’on a de la force quand on est malade. Je suis émue de parler de ça parce que l’enfance, c’est une richesse, et mon enfance s’est passée en Afrique. »

Et elle confie que quand elle était seule dans son lit pour la chimio, elle pensait au public : « J’imagine que les gens sont là (…) à côté de moi (…), et qu’ils me rassurent. J’imagine que le public est un ami éphémère mais profond »

L’actrice a expliqué que ce combat contre le cancer serait un combat à vie.

VIDÉO Sept à Huit du 7 janvier 2024, Clémentine Célarié se confie

L’interview complète est à retrouver en vidéo sur myTF1 en cliquant ici.