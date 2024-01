Un si grand soleil du 8 janvier : Estelle donne sa réponse à Guilhem (résumé et vidéo épisode 1313 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 8 janvier 2024, spoiler résumé de l’épisode 1313 en avance – Que va-t-il se passer demain dans votre quotidien de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes déjà impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du lundi 8 janvier 2024..





Margot nage dans la piscine de Cécile, qui lui demande si elle n’a pas froid. Elle est contente de la voir si heureuse. Margot lui dit qu’elle a failli passer à côté d’Akim mais finalement ils ont réalisé qu’ils tenaient l’un à l’autre.

Robin retrouve Maéva, il les a inscrits pour un baptême de plongée. Maéva ne semble pas emballée. Tom les regarde de loin… Maéva accélère le pas, Robin remarque qu’elle est tendue. Tom rejoint Achille, Noura et Tiago. Il veut parler à Noura, il lui annonce qu’il préfère rompre ! Noura est surprise, Tom est désolé. Il lui dit que le problème vient de lui.



Au commissariat, Akim parle à Elise du changement d’avis de Margot, qui est désormais prête à le suivre. Elise est heureuse pour lui mais elle lui conseille de ne pas s’emballer trop vite, au cas où elle changerait encore d’avis. Pendant ce temps là, Claudine propose à Margot de l’accompagner pour son voyage d’affaires à Los Angeles. Margot est ravie et accepte.

Noura se confie à Achille, elle est sous le choc et ne comprend pas. De son côté, Estelle parle avec Carine, qui lui confie qu’elle a parlé au frère d’Akim. Il lui a dit qu’Akim s’est remis avec son ex… Estelle est choquée et est dégoûtée qu’il se soit moquée de lui.

Tom vient parler à Maéva, il a envie de la revoir. Mais elle lui dit qu’elle a un mec et lui une meuf. Tom lui dit qu’il assume, il a quitté sa copine. Maéva lui dit de ne pas s’emballer, ce n’était qu’un bisou ! Achille interroge Tom sur sa rupture. Tom l’envoie balader et lui dit d’aller consoler Noura !

Guilhem montre à Johanna la bague qu’il a acheté pour Estelle. Il a hâte de lui présenter, il lui dit que c’est sa masseuse et il la connait depuis des mois.

Maéva et Robin sont avec Chloé et Evan. Maéva avoue qu’elle n’a jamais pris l’avion. Elle reçoit un appel de Tom, elle raccroche et dit que c’était sa mère… Elle est mal à l’aise. Tom lui laisse un message, il a besoin de lui parler. Robin propose à Maéva de rester mais elle refuse. Robin s’en prend à ses parents, il leur reproche d’avoir posé trop de questions et dit qu’elle n’était pas bien… Evan et Chloé ne comprennent pas. Dans le bus, Maéva écoute le message de Tom, elle a le sourire.

Margot parle à Akim de la proposition de Claudine, elle est ravie mais sait qu’elle est un second choix. Akim pense qu’elle croit en elle quand même, il lui dit de profiter. Elle lui dit qu’il va lui manquer.

Yann se confie à Johanna, elle s’inquiète pour Guilhem… Il pense qu’il n’est pas rationnel sur cette histoire avec Estelle. Elle craint qu’elle profite de lui en acceptant la demande en mariage au bout de 3 jours. Mais Yann lui rappelle que c’est lui qui a fait la demande. Il pense que Guilhem n’est pas manipulable comme ça.

Guilhem est seul dans la rue, il attend Estelle. Elle dit qu’elle a beaucoup réfléchi et elle dit oui à sa demande en mariage ! Il est fou de joie et lui offre la bague !

