Demain nous appartient du 16 janvier : le double jeu d'Adeline... (résumé + vidéo épisode 1601 en avance)

Demain nous appartient du 16 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1601 de DNA – Adeline n’est pas claire dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ce soir, elle joue double jeu avec Victoire…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 16 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1601

Victoire ne va pas bien après les aveux de Samuel hier soir… Adeline, qui les espionnait et a donc tout entendu, joue double jeu avec Victoire et fait mine de ne pas savoir… Elle écoute Victoire qui lui parle de Samuel et ses problèmes d’addiction, elle pense que leur rupture est un immense gâchis. Adeline lui dit de se méfier de Samuel, qui est toxique… Elle lui conseille de rester loin de lui.

Pendant ce temps là, Georges fouille dans le passé d’Adeline… Et Charlie exprime ses émotions de manière intense, tandis que Luna, agissant avec finesse, se rapproche de Nathan.

VIDÉO Demain nous appartient du 16 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Demain nous appartient, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.