Demain nous appartient du 30 janvier : Samuel en danger de mort ! (résumé + vidéo épisode 1611 en avance)

Demain nous appartient du 30 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1611 de DNA – Samuel a été enlevé et il est en danger de mort ce soir dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, Florent l’a enlevé et menace de le tuer…

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Demain nous appartient du 30 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1611

Florent a enlevé Samuel, il est déterminé à lui faire payer la mort de sa femme… Samuel ne comprend pas ce qu’il lui reproche alors que Florent le menace de son arme. Il le frappe et l’attache dans une voiture. La police interviendra-t-elle à temps ?

Pendant cette période, les rumeurs circulent au sujet de la récente conquête de Gilles, tandis que Maud provoque une blessure à un élève pendant le cours de sport.

VIDÉO Demain nous appartient du 30 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

