Star Academy : Héléna en couple avec Pierre ? Elle répond !

Trois jours après son élimination de la Star Academy 2023, Héléna enchaine les interviews et évidemment, elle doit faire face à des questions au sujet de sa relation avec Pierre. Et la jeune chanteuse belge en a profité pour mettre les choses au clairs !





« Pierre a vraiment été un repère pour moi dans cette aventure mais ça s’arrête là. Ça reste purement amical » a déclaré Héléna dans une interview pour Gala.







« Pierre et moi, on est hyper complices. On s’est découvert plein de points communs pendant cette aventure. Musicalement parlant, on aime écouter et chanter les mêmes choses. Du coup, c’est ça qui nous a naturellement rapprochés » a -t-elle expliqué.

Des propos qui devraient mettre fin aux rumeurs sur une prétendue histoire d’amour entre Pierre et Héléna. Même Gims samedi soir pendant la demi-finale y avait fait allusion en chantant « est-ce que tu l’aimes » à Pierre en lui montrant Héléna.



Notez qu’Héléna sera ce mardi soir dans l’émission de Yann Barthès « Quotidien » sur TMC.

