Demain nous appartient spoiler : Gilles face à une terrible épreuve, Cécile est... (vidéo épisode du 2 février)

Demain nous appartient spoiler – Gilles est de retour fou amoureux dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Mais le pauvre va vivre une terrible épreuve !

En effet, si Cécile va mystérieusement disparaitre, ses ravisseurs vont lui demander une rançon de 100.000 euros !











Et si Gilles s’apprête à payer pour retrouver sa fiancée, il est loin de s’imaginer ce que la police vient de découvrir… Cécile est une veuve noire ! Ses deux précédents maris, plus âgés qu’elle, sont morts tous les deux dans des circonstances suspectes et à chaque fois elle a hérité d’une grosse somme d’argent !

Gilles semble donc être sa nouvelle cible et la police pense qu’elle a elle-même simulé son enlèvement pour lui soutirer l’argent de la vente de sa maison…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1613 du 1er février 2024 : Timothée fait une découverte sur Cécile

