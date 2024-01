Star Academy : les duos et chansons du prime de la finale du 3 février (liste complète)

Publicité





Star Academy, liste des duos et chansons de la finale du samedi 3 février 2024 – C’est samedi soir qu’aura lieu la grande finale de la Star Academy. Il s’agit du 14ème et dernier prime de la saison, qui verra le sacre de Julien ou de Pierre.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui samedi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 14 du 3 février 2024

Avec les artistes invités :

– Vitaa chantera « Je n’oublie pas » avec Pierre et Julien

– Yseult chantera « Corps » avec Pierre

– Patrick Fiori chantera « Que tu reviennes » avec Julien

– Tayc chantera avec Julien – « N’y pense plus »

– Dadju chantera avec Pierre « Compliqué »

Les duos

– Julien et Pierre chanteront « Purple Rain » de Prince

– Julien et Pierre chanteront « Casser la voix » de Patrick Bruel

– Julien et Pierre chanteront « I’ll Be There for You » de The Rembrandts (Friends)



Les solos :

– Pierre chantera « Je voulais te dire que je t’attends » de Michel Jonasz

– Julien chantera « Non je ne regrette rien » d’Édith Piaf

Tous ensemble :

– l’hymne « Au bout de mes rêves » avec l’ensemble de la promo 2023

