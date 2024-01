Demain nous appartient spoiler : la grande annonce de Gilles ! (vidéo épisode du 30 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – C’est une grande annonce que va faire Gilles dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». En effet, tout juste rentré à Sète, Gilles retrouve Marianne pour lui annoncer qu’il va… se marier !











Après plusieurs mois dans le nord de la France pour aider son ex pendant sa rééducation, Gilles est de retour avec une certaine Cécile. Il s’agit de sa nouvelle compagne et il est très amoureux ! A tel point que Gilles annonce à Marianne qu’ils vont se marier et il lui demande de bien vouloir être son témoin…

Marianne est sous le choc. Va-t-elle accepter ?

