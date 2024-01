« Rivière-Perdue » : une saison 2 pour la série de TF1 ?

Publicité





La série de TF1 « Rivière-Perdue » s’est achevée ce soir avec la diffusion des deux derniers épisodes. Le mystère résolu, Lucie enfin retrouvée et le coupable derrière les barreaux, la série portée par Barbara Cabrita et Nicolas Gob peut-elle avoir une saison 2 ?





Si la chaîne a annoncé qu’il s’agissait d’une mini-série, elle pourrait décider quand même de faire une saison 2 au vu des bonnes audiences de « Rivière-Perdue ».







Publicité





Une saison 2 de « Rivière-Perdue » comme pour son homologue espagnol ?

En effet, « Rivière-Perdue » est l’adaptation de la série espagnole « La caza. Monteperdido ». Et en Espagne, elle a eu une saison 2 et une saison 3 basées sur d’autres enquêtes !

Et du côté de l’équipe, on est partants ! Barbara Cabrita accepterait « sans hésiter » de signer pour la saison 2 tandis que l’une des scénaristes a exprimé son envie de la faire.



Publicité





« Dans Monteperdido, chaque saison est totalement bouclée. Si ça ne tenait qu’à moi, on ferait une saison 2. Je trouve en tout cas que Nicolas Gob et Barbara Cabrita forment un binôme qui donne envie de les retrouver. » a déclaré Eugénie Dard, scénariste de « Rivière-Perdue », à Allociné.

« Nous, on est toujours partants. On est très contents de l’histoire. Il faut que le public soit au rendez-vous et on a fait tout ce qu’on pouvait pour qu’il y soit. »

L’audience au rendez-vous

Le succès était au rendez-vous pour la mini-série. La première soirée a réuni 4,89 millions de téléspectateurs en moyenne pour 27,6% de pda. Et la seconde soirée a encore rassemblé en moyenne 4,32 millions de fans pour 25,2% de pda.