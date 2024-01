Demain nous appartient spoilers : Victoire entre la vie et la mort, résumés jusqu’au 26 janvier 2024

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance jusqu’au 26 janvier 2024 – Curieux de découvrir qui vous attend fin janvier dans votre série quotidienne « Demain nous appartient », c’est le moment. Comme chaque dimanche, Stars-Actu.fr vous dévoile les nouveaux résumés spoilers, pour la semaine du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2024.





Et on peut déjà vous dire que les choses vont mal tourner pour Victoire après le retour de Samuel.







Publicité





Samuel fait un aveu au commissariat et il va tout faire pour tenter de sauver Victoire, entre la vie et la mort à l’hôpital ! Qui s’en est pris à la jeune femme ?

De son côté, Raphaëlle est de retour à Sète. Elle retrouve Martin, reprendront-ils leur histoire là où elle s’est arrêtée quand Raphaëlle a décidé de suivre Camille ?



Publicité





Charlie n’est pas partie au Canada. Elle est toujours à Sète et Adam prend sa défense. François doit rendre des comptes à son fis…

Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 22 au 26 janvier 2024

Lundi 22 janvier 2024 (épisode 1605) : Georges persiste et signe dans sa chasse à l’homme. Charlie se rend sur la scène du crime. En matière de sentiments, Violette a ses raisons que la raison ignore.

Mardi 23 janvier 2024 (épisode 1606) : Au commissariat, Samuel confesse son crime pour protéger Victoire. Violette joue sur deux tableaux. Adam prend le parti de Charlie.

Mercredi 24 janvier 2024 (épisode 1607) : L’enquête piétine tandis que Victoire, inconsciente, est admise aux urgences. Une avocate de renom revient à Sète. Acculé, François doit répondre aux questions d’Adam.

Jeudi 25 janvier 2024 (épisode 1608) : Georges doit faire face à ses démons. Martin prend ses cliques et ses claques. Inquiet, Nathan emmène Mona à l’hôpital.

Vendredi 26 janvier 2024 (épisode 1609) : Samuel peine à reconstituer ces souvenirs alors qu’une vie est en jeu. Charlie et Gabriel se défoulent, chacun à leur façon. Chloé ment effrontément à sa mère pour protéger Noor.

Demain nous appartient spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Demain nous appartient » :

du 8 au 12 janvier 2024 en cliquant ICI

du 15 au 19 janvier 2024 en cliquant ICI

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur MYTF1, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…