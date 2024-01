13h15 le dimanche du 7 janvier : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 7 janvier 2024 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec pour thème « Radio Pinpon ».

Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.











« 13h15 le dimanche » du 7 janvier 2024 : « La France de Jean-Louis Trintignant »

Cette mini-série de « 13h15 le dimanche » vous plonge dans une histoire exceptionnelle, celle de Radio Pinpon, une radio gérée par les patients d’un hôpital psychiatrique. Les équipes de l’émission ont eu l’opportunité de documenter la vie à l’intérieur de l’hôpital psychiatrique de Niort, où Radio Pinpon a vu le jour, offrant une bulle de positivité et d’humanité à des fins thérapeutiques.

La série en quatre épisodes, réalisée par Margaux Meurisse, Julien Masson et Matthieu Parmentier, explore cette aventure unique. Eric, infirmier à l’origine de Radio Pinpon, a créé cette radio avec l’intention d’offrir aux patients une aide empreinte de bienveillance et d’écoute. Parmi les membres de l’équipe, on retrouve Nathalie, un pilier malgré sa fragilité, et Alain, un musicien marqué par la vie, tous engagés dans cette aventure humaine.

Le départ imminent à la retraite d’Eric, le fondateur de Radio Pinpon, soulève des questions sur l’impact sur les patients qui lui font confiance depuis des années. La consécration arrive lorsque la première radio de France s’intéresse à Radio Pinpon, invitant Eric et deux patients, Cédric et Nathalie, à la Maison de la Radio à Paris.



Alors que le temps passe et le départ d’Eric se rapproche, une idée originale germe dans son esprit : inviter des chevaux à la cafétéria. L’aventure de Radio Pinpon continue, emmenant son équipe vers des horizons inattendus.

« 13h15 », c'est un autre regard sur l'actualité. Des images, des émotions, une écriture sensible aux aventures humaines. Des histoires françaises, le feuilleton de la politique, les coulisses de la vie de tous les jours, les sagas familiales, les confidences des grands témoins.