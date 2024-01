Destination X : qui sont les éliminés ? Où étaient-ils ? (résumé et replay épisode 5 du 23 janvier 2024)

Publicité





Destination X résumé et replay de l’épisode 6 du mardi 23 janvier 2024 – C’est parti pour l’épisode 5 de Destination X. Après les éliminations de Salomé et Maxime, ils sont encore 6 en compétition et Philippe Bas leur annonce qu’il y aura un éliminé ce matin et qu’il ne faut pas perdre le jeu !





Ils sont dans la montagne et ils ont une course d’obstacles à franchir pour pouvoir retourner dans le bus. Le dernier à revenir dans le bus devra placer son X et il sera opposé à un autre passager désigné par le gagnant de l’épreuve !







Angie trouve le ticket de bus d’Amine et décide de lui donner… Résultat il remporte le jeu ! Hélène est la seule à aller regarder des indices en prenant le risque de revenir dernière au bus.

Franck est le dernier de l’épreuve, il doit placer son X. Amine doit désigner qui il va affronter, il choisit Hélène par équité. Ils placent tous les deux leurs X en Suisse mais c’est Franck qui est le plus éloigné, il est éliminé !



Héléne décide de partager ses indices avec Angie. Elle dit qu’ils sont en Suisse alors qu’elle se trompe… Elles pensent qu’ils se dirigent vers l’Allemagne. Jonathan les a écoutées.

Le lendemain matin, ils sont dans la montagne. Il y a un panneau « Col du Brenner ». C’est en Italie juste avant la frontière autrichienne.

Amine et Hélène peuvent sortir et découvrent un lieu d’entrainement de saut à ski et un paysage verdoyant. Ils ne le savent pas mais ils sont en Autriche, à Innsbruck. Amine pense être en Suisse pas loin de la frontière française ! A côté d’eux, un jeune a un drapeau autrichien sur lui et l’inscription « Berg », nom d’un compositeur autrichien. Amine réalise qu’ils sont surement en Autriche. Hélène pense que ça ne colle pas.

De retour dans le bus, ils préfèrent ne rien dire. Hélène débriefe quand même avec Angie mais Amine refuse de parler aux garçons. Mais quand Julien s’éloigne, Amine balance ce qu’il sait à Jonathan…

Le lendemain matin, petit déjeuner dans un château. Il y a quelques indices autour d’eux. On les relooke, ils se mettent sur leur 31. Philippe leur annonce que certains de leurs proches sont là !

Ils ont un jeu à faire. Il y a 5 proches parmi 16 invités et il ne faut pas qu’ils soient démasqués. Les gagnants pourront poser deux questions à leurs proches, qui connaissent la position exacte.

Julien voit sa femme démasquée. Et Jonathan voit sa soeur démasquée.

Amine, Hélène et Angie ont gagné et peuvent poser des questions à leurs proches au sujet de la localisation.

Il est temps pour tout le monde de placer leurs X.

C’est ensuite l’heure du verdict. Et c’est finalement Jonathan qui est éliminé ce soir ! La porte s’ouvre, les passagers ce soir étaient au Château de Tratzberg, situé dans le Tyrol en Autriche !

Destination X, le replay de l’épisode 5

Si vous avez loupé ce cinquième épisode de Destination X, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur 6play. Rendez-vous le mardi 30 janvier pour suivre l’épisode 6 !