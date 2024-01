Demain nous appartient spoiler : Victoire va-t-elle mourir ? Renaud apprend que... (vidéo épisode du 26 janvier)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Victoire va-t-elle mourir dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient » ? Dans quelques, la jeune femme est toujours plongée dans le coma à l’hôpital…

Renaud est au plus mal, il n’arrive plus à dormir, il est rongé par la culpabilité.











Publicité





Renaud se sent coupable de ne pas avoir su aider Samuel et le sortir de son addiction… Il craint que Samuel soit responsable de tout ça et qu’il finisse en prison. Il confie à Marianne qu’il a peur que Victoire ne se réveille pas… Et justement, Renaud doit y retourner, il est appelé en urgence dans la chambre de Victoire !

La jeune femme va-t-elle mourir ? Ou au contraire, est-elle entrain de se réveiller ?

A LIRE AUSSI : Demain nous appartient spoiler : Soraya surprend Gabriel avec une autre… (vidéo épisode du 26 janvier)



Publicité





Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1609 du 26 janvier 2024 : Renaud inquiet

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.