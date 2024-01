« Docteur ? » : le film avec Michel Blanc ce soir sur France 2 (7 janvier)

Publicité





« Docteur ? », c’est le film de Tristan Séguéla rediffusé ce soir sur France 2. Un film porté par Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck Gastambide, Lucía Sánchez ou bien encore Artus.





A voir ou revoir à partir de 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV via la fonction direct.







Publicité





« Docteur ? » : l’histoire

C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs cadeaux en famille. D’autres regardent la télévision seuls chez eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine consultation. C’est celle de Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là…



Publicité





Casting

Avec Michel Blanc, Hakim Jemili et la participation de Franck Gastambide.

Bande-annonce

On vous laisse découvrir maintenant la bande-annonce du film…