« Le fil d’Ariane », votre nouvelle série inédite ce soir sur TF1 (29 janvier)

Publicité





Le fil d’Ariane, vos épisodes inédits du lundi 29 janvier 2024 – C’est ce lundi soir que TF1 lance sa nouvelle série « Le fil d’Ariane ». Une série portée par Chantal Ladesou et Florent Peyre pour laquelle la chaîne diffuse le pilote ce soir.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« Le fil d’Ariane » : présentation de la série

Sur une route sinueuse des Pyrénées, un spectaculaire accident de voiture provoque un miracle : la réapparition d’Anna, une ado disparue il y a 5 ans. La capitaine Alix Berg (Barbara Cabrita) et le commandant Balthus (Jean-Michel Tinivelli) sont déployés aux côtés de Victor Ferrer (Nicolas Gob), le chef de la gendarmerie locale, pour retrouver au plus vite Lucie, une jeune fille enlevée en même temps qu’Anna et qui, elle, n’est pas réapparue. Mais face à cette urgence, le comportement d’Anna intrigue les enquêteurs, contre toute attente, elle ne les aide pas… Les opérations de police se multiplient pour comprendre ce qu’il se joue à Rivière-Perdue.

Personnages et interprètes

Avec : Chantal Ladesou (Ariane Legrand), Florent Peyre (Jacques Vidal), Lina Ksantini (Camille Vidal), Léni Plouviez-Bascop (Noé Vidal), Philypa Phoenix (Capucine Cissé), Tim Rousseau (Amaury Mercier), Alka Balbir (Antonia), Pierre Deny (Jean-François), Hélène Azema (Martha Abadie), Enola Righi (Juliette Abadie), Kussay Al Muniem (JP), Emilie Pommelet (Cathy Cordier), Anne-Juliette Vassort (Elodie Mareuil), Clémence Ansault (Appoline Kircher), Jean-Louis Barcelona (Rédacteur en chef), Vanessa Liautey (Héléna), Jules Masson (Renaud), Laëtitia Joseph (Sophia), Tessa Sunduhije (Copine Sophia), Hélène Pequin (Anna), etc.



Publicité





VIDÉO bande-annonce