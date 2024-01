Le Grand Concours du 12 janvier : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

Publicité





Le Grand Concours du 12 janvier 2024 – Ce vendredi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Il s’agit d’une spéciale rentrée. Quels sont les invités d’Arthur ce soir ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.







Publicité





Le Grand Concours du 12 janvier 2024 : les invités de ce soir

Retrouvez Arthur entouré de 18 personnalités incontournables pour une nouvelle édition du « GRAND CONCOURS » au profit des Pièces Jaunes.

Prêts à tout pour relever le défi pour l’association, Clarisse Agbegnenou, Booder, Karima Charni, Bruno Guillon, Isabelle Ithurburu, Gérard Jugnot, Reem Kherici, Philippe Lacheau, Philippe Lellouche, Christophe Licata, Marine Lorphelin, Hélène Mannarino, Laurent Mariotte, Chris Marques, Marie-Aline Meliyi, Florent Peyre, Elie Semoun et Caroline Vigneaux vont s’affronter pour la bonne cause. Chaque bonne réponse augmentera la somme donnée aux Pièces Jaunes à l’issue de l’émission. Alors nos personnalités combineront bonne humeur et mauvaise foi avec toujours un seul objectif, remporter cette édition, faire gagner un maximum d’argent aux Pièces Jaunes et repartir avec le trophée tant convoité !

Mais Madame Brigitte Macron, Présidente de Fondation Hôpitaux et Monsieur Didier Deschamps, Parrain de l’Opération Pièces Jaunes vont mettre la pression aux candidats en leur posant eux-mêmes une série de questions.

VIDÉO Le Grand Concours du 12 janvier, extrait vidéo



Publicité



Et si on s’amusait tous ensemble pour la bonne cause ? Rendez-vous vendredi à 21h10 @TF1 pour le Grand Concours spécial Pièces Jaunes ! pic.twitter.com/kF8qsiFsXc — Marie-Aline MELIYI (@MAMELIYI) January 10, 2024

« Le Grand Concours spécial pièces jaunes » c’est ce soir, vendredi 12 janvier 2024, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de MYTF1.