Le Voyageur du 6 janvier : votre épisode avec Stéphane Henon ce soir sur France 3

Le Voyageur du 6 janvier 2024 – Ce soir sur France 3, c’est un épisode inédit de la série « Le Voyageur » vous attend. Au programme, l’épisode intitulé « La forêt perchée ».





Rendez-vous dès 21h10 sur la chaîne mais aussi replay, avant-première et streaming vidéo sur France.TV.







Le Voyageur du 6 janvier 2024, votre épisode inédit

« La forêt perchée » : Yann Kandinsky est contacté par la commissaire Macéna qui a reçu une lettre que seul Kandinsky pouvait prendre au sérieux.

La lettre a été écrite par un certain Michaël, un enfant de 10 ans, lequel supplie la police d’arrêter le monstre qui a enlevé plusieurs personnes dans la forêt. La proximité de ce dernier interdit à Michaël le sous-bois, ce qui représente un drame pour lui. Enfant solitaire, il y passe, dès qu’il le peut, toutes ses journées. Il est passionné par les plantes, les pierres, les arbres.



Michaël, persuadé que le monstre habite Murce, son village, suggère à la police d’enquêter discrètement, pour ne pas éveiller les soupçons. Si la police n’intercède pas en sa faveur, Michaël envisage d’arrêter le coupable lui-même en employant la seule arme dont dispose un enfant de 10 ans, la malice. 10 ans !, Kandinsky est à la fois stupéfait et touché par cet appel au secours. Macena s’est renseignée. Une femme de 42 ans a bien disparu deux ans plus tôt dans cette forêt, et elle n’a jamais été retrouvée…

Avec notamment : Bruno Debrandt (Yann Kandinsky), Maëlle Mietton (Commissaire Elise Macena), Bruno Solo (Major Calas), Marie Denarnaud (Valentine Miguet), Stéphane Henon (Stéphane Pierrat), Véronique Frumy (Rose Miguet), Martin Verset (Michaël).