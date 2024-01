Star Academy du 6 janvier : le 10ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (VIDÉO)

Publicité





Star Academy du 6 janvier 2024, le prime 10 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le dixième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Candice la semaine dernière, ce soir un huitième académicien sera éliminé et ne retournera pas au château !





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 6 janvier 2024, le programme du prime 10

Ce soir, c’est le dixième prime de la Star Academy. Un prime spécial « Carte blanche » où seul le public décidera de l’élimination ! Les élèves seront ce soir aux côtés de Anggun, Eddy de Pretto, Umberto Tozzi, Claudio Capeo, Camille Lellouche, et Raphaël.

Les nominés – Axe, Djébril, Héléna et Pierre – défendront leur place avec chacun une chanson solo sur une battle secrète. Le public vote depuis mercredi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



La liste des chansons de ce prime

Avec les artistes invités :

– Anggun chantera « La neige au Sahara » avec Héléna

– Eddy de Pretto chantera « Kid » avec Djébril

– Umberto Tozzi chantera « Te Amo » avec Axel

– Claudio Capeo chantera « Un homme debout » avec Julien

– Camille Lellouche chantera « N’insiste pas » avec Lénie

– Raphaël chantera « Caravane » avec Pierre

Les duos :

– Axel et Héléna reprendront « Hello » d’Adele

– Lénie et Djébril interpréteront « Lovely » de Billie Eilish

– Julien et Pierre chanteront « Before you go » de Lewis Capaldi

Tous ensemble :

– collégiale sur l’hymne « J’irai au bout de mes rêves »

– collégiale sur « L’amitié » de Françoise Hardy

– medley Jackson Familly (I want you back, Thriller, Bad)

