Les 12 coups de midi du 23 janvier : plus que 13 cases sur l’étoile mystérieuse

Les 12 coups de midi du 23 janvier 2024, 120ème victoire d’Emilien – Emilien a signé une 120ème victoire ce mardi midi dans le jeu de Jean-Luc Rechmann « Les 12 coups de midi ». Il a une nouvelle fois buté sur une question du Coup de Maître et a remporté 3.000 euros à partager.

Sa cagnotte grimpe ainsi à 546.387 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 23 janvier 2024, 13 cases restantes l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, il ne reste plus que 13 cases. Elle devrait donc être entièrement dévoilée dans 4 jours ! Et on peut vous confirmer, comme annoncé précédemment, qu’il s’agit bien de l’actrice du film « Le journal de Bridget Jones », Renée Zellweger.

Explications des indices : le stade de football américain en référence à son rôle dans « Jeux de dupes », la tronçonneuse pour le film « Massacre à la tronçonneuse : La Nouvelle Génération », le sac avec la croix rouge parce que sa mère était infirmière, la casquette sudiste en référence au film « Retour à Cold Mountain », les danseuses pour le film « Chicago », et le livre pour « Le journal de Bridget Jones ».

Indices présents sur cette étoile : un stade de football américain, une tronçonneuse, un sac à main avec une croix rouge, une grue, une casquette sudiste, des danseuses et un livre

Noms proposés pour cette étoile : Gad Elmaleh, Mika, Rihanna, Jessica Biel



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 23 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+