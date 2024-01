Demain nous appartient du 23 janvier : Georges perce le secret de Samuel (résumé + vidéo épisode 1606 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 23 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1606 de DNA – Georges va finalement percer à jour le secret de Samuel dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Il raconte tout à Karim !

Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1











Demain nous appartient du 23 janvier 2024 – résumé de l’épisode 1606

Georges a passé la nuit à enquêter sur Samuel et il a tout compris ! Le loueur de voiture lui a fourni une photo où l’on voit bien l’impact sur la voiture louée par Samuel. Il a renversé quelqu’un devant la clinique où il devait faire sa cure de désintoxication ! Et il a brisé l’épaule d’un joueur de golf semi-professionnel, Jean Causin. Karim et Georges pensent qu’il veut se venger de Samuel, qui a pris la fuite après l’avoir renversé. Georges va s’occuper de Samuel alors que Karim va convoquer l’homme en question.

Au poste de police, Samuel avoue sa culpabilité afin de protéger Victoire. Violette jongle entre deux situations. Et Adam prend le parti de Charlie…

VIDÉO Demain nous appartient du 23 janvier 2024 – les premières minutes de l’épisode

