Les 12 coups de midi du 9 janvier : coup d’arrêt pour Emilien, l’étoile bien mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 9 janvier 2024, 106ème victoire d’Emilien – Et de 106 victoires pour Emilien ce mardi midi aux côtés de Jean-Luc Reichmann dans « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a encore une fois remporté que 2.000 euros à partager avec un téléspectateur et n’a toujours pas pu faire de nouvelle proposition pour l’étoile mystérieuse.

La cagnotte d’Emilien totalise 508.637 euros de gains et cadeaux.











Publicité





Les 12 coups de midi du 9 janvier 2024, rien de plus l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, c’est vraiment pauvre en indices ! Toujours rien en dehors de la photo de fond , un stade de football américain. Impossible de devenir de quelle célébrité il peut bien s’agir à ce stade…

Noms proposés pour cette étoile : Gad Elmaleh

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 9 janvier

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



Publicité