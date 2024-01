« Un cadavre dans le grenier » : votre téléfilm ce 9 janvier sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« Un cadavre dans le grenier » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce mardi 9 janvier 2024 – Ce mardi après-midi sur TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Un cadavre dans le grenier ».





A suivre dès 14h05, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Un cadavre dans le grenier » : l’histoire, le casting

Depuis le décès de leur fille, le couple de Phoebe et Ethan bat de l’aile. Ethan est odieux avec sa femme, à tel point que cette dernière a une liaison avec Lucas, un jeune auteur qu’elle héberge dans leur grenier le temps qu’il finisse d’écrire son livre. Lucas aimerait que Phoebe s’enfuie avec lui, mais elle ne peut pas sans risquer de nuire au projet de construction d’une bibliothèque qu’Ethan, le maire de la ville, est censé défendre. Un soir, Phoebe retrouve dans le grenier un corps enroulé dans un drap ensanglanté…

Avec : Abigail Hawk (Phoebe), Marc Herrmann (Lucas), Lauren Farmer (Marie), Nathan Sabo (Jim)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants ».

« Celeste Beard : la face cachée d’une croqueuse de diamants » : l’histoire et le casting

Celeste, mère célibataire de deux grandes filles, fait la connaissance de Steven Beard, un riche veuf qui ne demande qu’à prendre soin d’elle et de ses enfants. Le conte de fées tourne court quand, après leur mariage, Steven est assassiné par Tracey, une amie de Celeste, qui souffre de troubles psychologiques et semble être tombée amoureuse de Celeste… Mais l’enquête va prouver que la réalité est plus complexe qu’elle en a l’air.

Avec : Julie Benz (Celeste Beard), Roan Curtis (Kristina Beard), Georgia Bradner (Jennifer Beard), Eli Gabay (Steven Beard)