Plus belle la vie du 19 janvier 2024 : Samuel fait avouer Estelle (résumé + extrait vidéo épisode 10 en avance)

Plus belle la vie du 19 janvier 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 10 de PBLV – Estelle va finalement passer au aveux cet après-midi dans votre série « Plus belle la vie, encore plus belle ».

Un épisode inédit à découvrir dès 13h40 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.











« Plus belle la vie, encore plus belle » du 19 janvier 2024 – résumé de l’épisode 10

Après de longues heures passées au commissariat, Estelle est épuisée et à bout de forces. Malgré cela, Samuel continue son interrogatoire. Finalement, la femme de Francesco craque et lui dit ce qu’il veut entendre ! Elle avoue avoir empoisonné Francesco juste pour que tout s’arrête… Estelle se met dans une situation compliquée !

Francesco apprend les aveux d’Estelle et s’en prend violemment à Djawad… Et il finit par faire un surprenant aveu à Sylvia…

La propreté de l’appartement exaspère Patrick, tandis qu’à la résidence, Mirta fait de son mieux pour aider Steve sans le vexer.



VIDÉO Plus belle la vie du 19 janvier 2024 – extrait vidéo

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos et replay de Plus belle la vie, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Plus belle la vie, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1.