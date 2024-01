Star Academy : Lénie bat un impressionnant record !

Publicité





Lénie a beau avoir été éliminée de la Star Academy aux portes des demi-finales samedi dernier, elle n’en reste pas moins populaire et elle a passé un cap impressionnant ce matin !





En effet, la talentueuse Lénie a franchi la barre des 400.000 abonnés sur Instagram ce vendredi.







Lénie est donc actuellement l’élève de la Star Academy 2023 la plus suivie. Juste derrière, on retrouve Pierre, demi-finaliste et déjà suivi par 338.000 abonnés sur Instagram.

Notez que toutes saisons de la Star Academy confondues, Lénie est ainsi la deuxième académicienne la plus suivie sur le réseau social. Elle est derrière une certaine… Jenifer ! On peut dire que c’est carrément impressionnant et ça interroge d’autant plus son élimination surprise de samedi dernier.



Mais si vous êtes fan de Lénie, rassurez-vous. Selon les rumeurs qui circulent cette semaine, trois grandes maisons de disques seraient en négociations pour signer avec la jeune femme de 18 ans.