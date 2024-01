« Qui veut être mon associé ? » du 24 janvier 2024 : les entrepreneurs ce soir sur M6

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 24 janvier 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la 4ème et nouvelle saison de « Qui veut être mon associé ? ».





Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Qui veut être mon associé ? » du 24 janvier 2024, les entrepreneurs de ce soir

Dans cette deuxième émission, santé, sécurité, esthétique, vie quotidienne, recyclage et divertissement sont au programme avec des idées variées, innovantes et inspirantes.

Urgentime : Anthony et Jovien ont inventé la solution de visio la plus utilisée par les SAMU au monde, qui contribue à la désaturation des services d’Urgence.



Vidiamo : Bénédicte a créé la seule poussette au monde qui passe de simple à double en un clic !

Teewax : Michel a mis au point une véritable innovation dans l’esthétique qui propose des sticks de cire prêts à l’emploi pour l’épilation du nez et des oreilles.

Neuralia : Yann, Noëlle et Cindy sont les créateurs de l’unique gamme de compléments alimentaires dédiée à la santé du cerveau qui vise à protéger le capital neuronal et limiter le déclin cognitif de manière efficace et naturelle.

Mon Livre SMS : grâce à son invention, Joachim permet à chacun de donner une seconde vie à ses messages en les conservant précieusement dans un livre.

Call Out : Jeremie, Elias et Raphaël ont développé une un jeu unique et ludique !

Regenbox : En créant Regenbox, Cédric avait pour objectif de diminuer drastiquement la quantité de déchets produits par les piles.

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 4

Sept investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain. Cette nouvelle saison revient avec quatre investisseurs clés du succès de l’émission, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon et trois nouveaux investisseurs prennent place dans les fauteuils de l’émission : Tony Parker, Kelly Massol et Stéphanie Delestre. Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Face à l’exigence des investisseurs, certains échoueront. D’autres déclencheront de véritables coups de cœur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.

