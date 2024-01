Star Academy : quand Kev Adams met Pierre et Héléna mal à l’aise (VIDÉO)

Publicité





Kev Adams et Chantal Ladesou étaient au château de la Star Academy lundi pour un cours de théâtre. Les deux acteurs ont passé un super moment avec Héléna, Julien et Pierre, et une déclaration de Kev Adams a fait beaucoup parler.











« Il y a beaucoup de rumeurs entre Pierre et Héléna. Il y a peut être une petite histoire d’amour » a déclaré Kev Adams.

« Moi personnellement, je vous le dis les gars. Je suis heureux d’être là pour vous le dire, moi j’en rêve de cette histoire d’amour ! » a-t-il ajouté face à Pierre et Héléna, mal à l’aise, qui n’ont pas répondu.

Plus tard, Kev Adams et Héléna ont joué une scène de rupture qui a beaucoup fait rire. L’humoriste en a alors remis une couche en balançant « tu crois que je n’ai pas vu ton petit jeu avec Pierre ?« .



VIDÉO Star Academy Kev Adams confronte Pierre et Héléna

