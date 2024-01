« Qui veut être mon associé ? » du 31 janvier 2024 : les entrepreneurs ce soir sur M6

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du mercredi 31 janvier 2024 – Ce soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la 4ème et nouvelle saison de « Qui veut être mon associé ? ». Découvrez dès maintenant les entrepreneurs de votre soirée.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en replay et streaming sur 6PLAY.







« Qui veut être mon associé ? » du 31 janvier 2024, les entrepreneurs de ce soir

Découvrez 5 nouveaux entrepreneurs dans cette troisième émission :

– Skincasts : Alain et Redha proposent une solution innovante d’attelle légère, aérée, adaptable à tous et entièrement remboursée qui a pour unique objectif d’améliorer la condition de vie des patients.

– Le Guide Ultime : Nora et Victor lancent un abonnement sur les réseaux sociaux qui saura vous faire faire des économies en profitant des meilleures adresses.

– Bati garanti : Marylène a créé une plateforme qui permet une sérénité pour les Français souhaitant faire des travaux mais aussi pour les professionnels soucieux de se faire régler leur travail !

– Knap : « L’I-Kart » permet de rendre un charriot intelligent en scannant les produits pour profiter de fonctionnalité comme les listes de course, les informations produits, coupons de réduction, etc.

– Maison Athlé : Julie présente une marque d’accessoires sportifs fonctionnels et esthétiques.



« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 4

Sept investisseurs aux trajectoires singulières ont choisi de donner leur chance à de nouveaux entrepreneurs. Aujourd’hui, ils ont l’opportunité de transmettre leur expérience et de miser sur des projets qui changeront peut-être le monde de demain. Cette nouvelle saison revient avec quatre investisseurs clés du succès de l’émission, Marc Simoncini, Jean-Pierre Nadir, Éric Larchevêque et Anthony Bourbon et trois nouveaux investisseurs prennent place dans les fauteuils de l’émission : Tony Parker, Kelly Massol et Stéphanie Delestre. Avant d’investir leur argent personnel et leur temps, les investisseurs devront être convaincus. Par les chiffres mais aussi par l’entrepreneur. Face à l’exigence des investisseurs, certains échoueront. D’autres déclencheront de véritables coups de cœur. Tous se verront en revanche offrir la même chance unique : une rencontre, capable de changer leur vie.

