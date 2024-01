« Droit de regard » : le téléfilm inédit ce soir sur France 2 (31 janvier 2024)

Publicité





« Droit de regard » c’est le téléfilm inédit diffusé ce mercredi soir sur France 2. Au cours d’une soirée spéciale inédite, la fiction « Droit de regard » sera suivie du documentaire « L’Odyssée des enfants d’ULIS » et ils aborderont la thématique de la déficience visuelle, qui touche 1,7 million de Français. Des récits forts pour éclairer les obstacles surmontés et faire avancer la société.





A découvrir dès 21h10 ou avant-première, streaming vidéo puis replay sur France.TV.







« Droit de regard » : histoire, résumé

Alexandra, une trentenaire énergique, est une coach professionnelle très appréciée. Hélas, le glaucome dont elle est atteinte lui fait peu à peu perdre la vue. Le choc est violent et les conséquences sont d’autant plus lourdes qu’Alexandra est en procédure de divorce avec Yann, le père de ses deux enfants. Alors que l’audition devant le juge approche, Alexandra réussira-t-elle à convaincre la justice qu’elle peut s’adapter et conserver la garde de ses enfants malgré son handicap ?

Interprètes et personnages

Avec Camille Goudeau (Alexandra Lipetz), Raphaël Lenglet (Yann), Emmeline Maniccia (Elorie), Arthur Guivarch (Hadrien), Carole Franck (Cécile), Elise Diamant (Myriam), Aminthe Audiard (Paola), Dominique Ratonnat (Jean), Zoé Bruneau (Directrice d’école), Sophia Chebchoub (Shérazade), Léa Wiazemsky (Léa), Zakariya Gouram (Maître Guilain), Sophie Cattani (Maître Stael), Catherine Sparta (AS Crip), Pascal Reneric (ophtalmologue), Laëtitia Beauvais (la DRH), Isalinde Giovangigli (chauffeure de taxi), Leslie Granger (agent immobilier)



VIDÉO bande-annonce

Et à 22h40, diffusion du documentaire Infrarouge inédit « L’Odyssée des enfants d’ULIS »

Lucie, Adam et Daouda appartiennent à un groupe d’élèves aveugles ou mal voyants qui suivent une scolarité classique au collège de la Grange aux Belles. Petites victoires quotidiennes, joies et tourments de l’adolescence : nous les suivons dans leur volonté farouche de se faire une place.

Après la diffusion du documentaire, en plateau, Marie Drucker reçoit Anne-Sarah Kertudo, co-autrice du documentaire et fondatrice de l’association « Droit Pluriel ».