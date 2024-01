Rafael Nadal déclare forfait pour l’Open d’Australie 2024

Publicité





Triste nouvelle pour Rafael Nadal et ses millions de fans. Le champion de tennis aux 22 titres en Grand Chelem a été contraint de déclarer forfait pour l’Open d’Australie, quelques jours après son grand retour au tournoi de Brisbane.











Publicité





« Lors de mon dernier match à Brisbane j’ai eu un petit problème sur un muscle qui comme vous le savez m’a inquiété. Une fois arrivé à Melbourne, j’ai eu la chance de faire une IRM et j’ai une micro déchirure sur un muscle, pas au même endroit où j’ai eu la blessure et c’est une bonne nouvelle. Pour le moment, je ne suis pas prêt à jouer au niveau d’exigence maximum dans des matchs en 5 sets. Je rentre en Espagne pour voir mon médecin, me faire soigner et me reposer » a déclaré Rafael Nadal sur le réseau social Instagram.

« J’ai travaillé très dur durant l’année pour ce retour et comme je l’ai toujours mentionné, mon objectif est d’être à mon meilleur niveau dans 3 mois. (…) Je voulais vraiment jouer ici en Australie et j’ai eu la chance de jouer quelques matches qui m’ont rendu très heureux et positif.

Merci à tous pour votre soutien et à bientôt ! »

Après un an de pause pour cause de blessure, Rafael Nadal était de retour cette semaine au tournoi de Brisbane. Il a gagné deux matchs avant de s’incliner en quart de finale après un match de plus de trois heures.



Publicité





Rafael Nadal annonce son forfait pour l’Open d’Australie