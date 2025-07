Wimbledon : De Minaur / Djokovic en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Wimbledon 2025 tennis – De Minaur / Djokovic en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas manquer cet après-midi sur le gazon londonien. Le tournoi de tennis de Wimbledon se poursuit ce lundi 7 juillet 2025. Le goat Novak Djokovic affronte l’australien Alex de Minaur en 8ème de finale.





A suivre cet après-midi à partir de 14h30 sur le Court Central en exclusivité sur beIN SPORTS.







Cet après-midi sur le Court Central de Wimbledon, Alex de Minaur affronte Novak Djokovic en huitièmes de finale dans un duel très attendu. Djokovic, en quête d’un 25ᵉ titre du Grand Chelem et fort de sa domination historique sur gazon, cherchera à confirmer sa forme après avoir déjà atteint la barre des 100 victoires à Wimbledon.

De Minaur, 11ᵉ mondial, espère créer la surprise grâce à sa vitesse et sa défense exceptionnelle, d’autant qu’il revient revanchard après un forfait l’an dernier face au Serbe. Le match promet un combat intense entre l’expérience et le sang-froid légendaire de Djokovic, et l’énergie explosive de l’Australien prêt à bousculer l’ordre établi.



De Minaur / Djokovic en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous à partir de 14h30 sur beIN SPORTS.

Sur le site de Wimbledon, suivez le score de la rencontre en live.

De Minaur / Djokovic, 8ème de finale du tournoi de tennis de Wimbledon 2025, un match à suivre aujourd’hui sur beIN SPORTS.