Star Academy : Axel ou Julien, qui a remporté l’avantage ?

Après les évaluations passées ce matin au château de la Star Academy, qui a remporté l’avantage pour le prime de samedi ? Axel et Julien, qui s’affrontent sur la première demi-finale, sont passés ce mercredi devant les professeurs pour une grande évaluation en chant, danse et théâtre.





Michaël Goldman doit venir cet après-midi annoncer le verdict aux élèves et préciser de quel avantage il s’agit.







Julien et Axel ont tous les eux fait de belles évaluations ce matin et on peut dire que c’était bien au niveau d’une demi-finale. Au château, les pronostics des élèves vont en faveur d’Axel, qui il faut bien l’avouer, a fait une évaluation de théâtre de folie. Mais si on se base sur la globalité, on a une petite préférence pour Julien !

Pour savoir qui a remporté l’avantage, il va falloir patienter jusqu’à la quotidienne de jeudi soir. Et quel sera cet avantage ? Le mystère reste entier…



Retrouvez la quotidienne ce soir à 17h25 sur TF1. Toutes les infos, vidéos et le live de la Star Academy est sur myTF1.