Star Academy évaluations du 17 janvier : Axel cartonne en théâtre, Julien meilleur en chant, le résumé complet

Star Academy, les évaluations du 17 janvier 2024 – C’est ce matin qu’avaient lieu des évaluations d’Axel et Julien au château de la Star Academy 2023. Cette semaine, les quatre élèves encore en course sont demi-finalistes et il n’y a donc pas de nominations en jeu mais un avantage pour le prime.





Axel et Julien devaient préparer une pièce de théâtre de 2 minutes, une chorégraphie de danse, et une chanson dédiée à quelqu’un rencontré sur la Star Academy.







Julien passe le premier. Il commence par le chant et interprète « Count on Me » de Bruno Mars qu’il dédie à Candice. Les professeurs ont le sourire. Place ensuite à la danse, il a choisi de danser sur « Iron » de Woodkid. Il explique avoir pensé à cette chanson avant qu’il vienne au château et le rencontrer a confirmé son choix. Malika dit « yes » à la fin de sa chorégraphie et Adeline a le sourire.

Pour sa petite pièce de théâtre, Pierre et Héléna rejoignent Julien. Ça glisse énormément devant le château, ils mettent du temps à rejoindre la salle de danse. Julien explique avoir choisi le passé. Pierre explique qu’il n’y a pas de chronomètre ni de timing particulier. Julien fait sa pièce, avec Pierre et Héléna. Il revisite le « Hey men » d’Adeline version Louis XIV, les professeurs rient beaucoup et l’applaudissent à la fin ! Juste une petite allusion gênante à l’opération d’Adeline qu’il aurait mieux fait d’éviter…



Place à Axel. Il commence par le chant, il a choisi « Famille » de Jean-Jacques Goldman qu’il chante pour les élèves et tout particulièrement Margot. Les profs ont le sourire. Il danse ensuite sur une musique de The Greatest Showman. Il termine avec la pièce de théâtre, lui aussi dans le passé. C’est vraiment top et bien écrite. Héléna et Pierre sont ses deux candidats pour être le nouveau bouffon du roi. Cécile dit que c’était « génial » ! Axel sort très content de lui.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : on a trouvé Julien meilleur sur le chant et la danse, mais Axel a été bien au dessus sur le théâtre. Les profs vont certainement avoir du mal à les départager !

